Спецоперация 22 июня 2023, 01:17 Взрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове — СМИ Украинское издание «Вести»: взрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове Соцсети

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Взрывы слышны в Кривом Роге и Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Вести». В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.

Как следует из данных официального ресурса для оповещения граждан, сигнал тревоги звучит в Киеве, 10 областях Украины, а также в подконтрольных киевскому режиму районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей, отметил ТАСС.

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Воздушная тревога работает в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

В ночь на 21 июня военкоры сообщали о взрывах в Сумской и Черкасской областях. По их информации, Украину атаковали ударные беспилотники.

Серия взрывов прогремела утром 20 июня во Львове и Львовской области. Воздушную тревогу в этом регионе Украины объявили ранним утром, в 04:05. Почти через два часа ее отменили. Кроме того, сирена звучала еще в пяти регионах страны. В частности, воздушную тревогу было слышно в Харьковской, Житомирской, Сумской, Хмельницкой и Полтавской областях.