Спецоперация 17 июля 2023, 02:02 Взрывы прогремели в Краматорске и Днепропетровской области РИА «Новости»

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Взрывы прозвучали в оккупированном украинскими войсками Краматорске и Днепропетровской области. Об этом в Telegram-канале сообщила«Украина.ру».

«Удары по ВСУ в Краматорске. По предварительным данным, не менее четырех тяжелых прилетов. Кое-где слышна детонация, скорее всего, попали в склад с боекомплектом», — заявили в публикации.

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По информации журналистов, еще одна серия взрывов произошла в Днепропетровской области. Туда российские войска отправили беспилотники «Герань».

Ранее о взрывах в Запорожье сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Город сейчас находится под контролем Украины. По предварительной информации, к взрывам привела работа вражеской системы противовоздушной обороны.