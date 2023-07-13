Спецоперация 13 июля 2023, 01:30 Взрывы прогремели в Киевской и Хмельницкой областях Украины РИА «Новости»

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Взрывы раздались в Хмельницкой и Киевской областях Украины. В регионах зазвучала воздушная тревога.

О взрывах в Хмельницкой области сообщила в Telegram-канале областная военная администрация.

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«В области действует воздушная тревога. Слышны звуки взрывов», — заявили в публикации.

Украинский телеканал ТСН позже сообщил о взрывах в Киевской области.

Сейчас сирены работают на всей территории Украины, за исключением Одесской и Харьковской областей. Местных жителей попросили пройти в ближайшие укрытия.

Ночью в среду, 12 июля, взрывы раздались в Киевской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях Украины. По объектам ВСУ били с помощью группировок БПЛА «Герань-2».