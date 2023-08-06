Спецоперация 06 августа 2023, 04:45 Взрывы прогремели в Киевской и Хмельницкой областях Украины «Зеркало недели»: взрывы прозвучали в Киевской и Хмельницкой областях Украины Пресс-служба Минобороны

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Взрывы прогремели сразу в трех областях Украины. По данным украинского издания «Зеркало недели», взрывы произошли в Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях страны.

Местные власти объясняют это работой средств противовоздушной обороны.

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По состоянию на 04:05 по московскому времени сирены работали во всех областях страны, за исключением Киева, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей. Сейчас воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины.

В ночь на 6 августа украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницком. Они прозвучали после объявления в области воздушной тревоги. Днем, 5 августа, взрывы прозвучали в тре украинских регионах на западе страны — в Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях.

Telegram-канал «Военная хроника» ранее сообщал, что ракеты «Калибр» запустили из Черного моря, она летели по направлению в сторону Одесской и Николаевской области. Предположительной целью ракет назывались объекты ВСУ в указанных областях, а также Кировоградская и Хмельницкая области.