Спецоперация 30 мая 2023, 03:00 Взрывы прогремели в Киеве — СМИ «Клименко тайм»: в Киеве раздались взрывы, работает система ПВО Unsplash

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В ночь на вторник, 30 мая, в Киеве раздались взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Клименко тайм».

По информации издания, в Киеве слышны звуки взрывов. Местная военная городская администрация в Telegram-канале сообщила, что в столице работает система противовоздушной обороны.

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Согласно сервису оповещения населения, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Кировоградской, Черниговской и Черкасской областях Украины.

Ранее российские военкоры сообщили, что в направлении украинской столицы ВС РФ отправили букет «Гераней» — беспилотников-камиказе.

Киевский мэр Виталий Кличко призвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного начать «кошмарить» столицу России. Он возмутился, почему москвичи могут «спокойно отдыхать» в отличие от жителей украинской столицы.