20 июня 2023, 04:12
Взрывы прогремели в Киеве и Киевской области — СМИ
Украинская новостная служба «Факты»: взрывы произошли в Киеве и Киевской области
Взрывы прозвучали в городе Киеве и Киевской области Украины. Информацию об этом опубликовал сайт новостной службы «Факты» украинского телеканала ICTV, написал ТАСС.
По данным СМИ, в Киевской областной и городской военных администрациях заявили о работе системы ПВО. Сейчас в украинской столице и области объявлена воздушная тревога. Сирены звучат на большей территории страны, указывается в материале.
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До этого стало известно о взрывах в Черкасской области в центре Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, также сработала система противовоздушной обороны. В регионе звучит сигнал тревоги.
За несколько часов до этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о серии взрывов в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Он пояснил, что взрывы зафиксировали около часа ночи.
Воздушная тревога звучит также в семи областях Украины. Сигнал включен в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Также сирены были включены в контролируемых киевским режимом районах Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
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