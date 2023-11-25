Спецоперация 25 ноября 2023, 04:29 Взрывы прогремели в Киеве РИА «Новости»

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Украина подверглась массовой атаке дронов. В окраине Киева прозвучали взрывы. Кроме того, «Шахеды» заходят на север Сумской области со стороны Курской области России. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По информации канала, направление движение беспилотников — западное. Согласно интерактивной карте, воздушная тревога прозвучала в девяти областях Украины: Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кривоградской и Николаевской.

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В пятницу, 24 ноября, Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по военной инфраструктуре Украины, арсеналам, а также пунктам размещения боевиков «Азова»* и Иностранного легиона.

*Запрещенная в России террористическая организация.