Спецоперация 31 декабря 2022, 00:36 Взрывы прогремели в Херсоне Украинское издание «Политика Страны» сообщило о взрывах в Херсоне РИА «Новости»

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В Херсоне второй раз за ночь раздались взрывы. Об этом написало сразу несколько украинских Telegram-каналов, в том числе «Политика страны».

В Херсоне второй раз за ночь раздались взрывы. Об этом написало сразу несколько украинских Telegram-каналов, в том числе «Политика страны».

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«Сообщают о „прилетах“ в Херсоне», — говорится в сообщении.

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До этого в 22:45 о работающей воздушной тревоге и взрывах в Херсоне написали в Telegram-канале «Карта воздушных тревог» Минцифры Украины.

В 23:00 сирены начали работать на подконтрольной Украине части Запорожской области.

В последней сводке Минобороны РФ заявило, что 29 декабря военные нанесли массированный удар по военным объектам и энергоинфраструктуре Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он добавил, что в результате атаки удалось остановить производство военной техники и боеприпасов, а также заблокировать переброску солдат ВСУ из западных регионов Украины.