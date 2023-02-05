Спецоперация 05 февраля 2023, 21:30 Взрывы прогремели в Харьковской области — СМИ RT: на Украине сообщили о взрывах в Харьковской области РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в Купянске Харьковской области. Об артиллерийском обстреле сообщили украинские Telegram-каналы, написал RT.

Это уже третий обстрел Харьковской области. Мощные взрывы после прилета ракеты зафиксировали 5 февраля в Харькове. Глава региона Олег Синегубов уточнил, что атака пришлась на центральную часть города. По предварительной информации, это была ракета С-300.

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Украинские власти также объявляли воздушную тревогу в Черниговской и Черкасской областях. Сирены включают по стране практически ежедневно.

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В субботу, 4 февраля, сирены воздушной тревоги звучали во всех регионах Украины.

Российские военные наносят высокоточные удары по объектам критически важной инфраструктуры и военного управления Украины с конца 2022 года. Министерство обороны неоднократно уточняло, что при ударах безопасность мирного населения остается вне угрозы.