Спецоперация 04 августа 2023, 23:09 Взрывы прогремели в Харьковской области «Страна.ua»: в Харьковской области раздались взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу Freepik

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Взрывы прозвучали в Харьковской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua». В регионе после этого объявили воздушную тревогу.

«Сообщают о взрывах в Харьковской области», — указали журналисты.

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Других подробностей они не привели. Комментариев от местных властей пока также не поступало.

На территории Харьковской области зазвучал сигнал воздушной тревоги. Сирены, судя по данным официального ресурса оповещения населения страны, включили в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР.

Вечером 3 августа СМИ сообщали о взрывах в Сумской области Украины. По данным украинских мониторинговых каналов, взрывы звучали в районе аэродрома Шостка. Предварительно раздались взрывы на складах с боеприпасами ВСУ. При этом воздушную тревогу на территории области не объявляли.