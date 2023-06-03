Спецоперация 03 июня 2023, 01:12 Взрывы прогремели в Харьковской области — СМИ «Зеркало недели»: звуки взрывов слышны в Харьковской области на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Несколько взрывов прогремело в Харьковской области. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на местные сообщества в соцсетях.

«Харьков, местные паблики сообщают о взрывах в области. Оставайтесь в укрытиях!» — сказано в сообщении.

Реклама

Согласно данным онлайн-карты Минцифры страны, в регионе объявили воздушную тревогу. Сирены гудят уже полчаса. Других подробностей не приводится.

Днем 2 июня также сообщалось о серии мощных взрывов в Харьковской области. Звуки взрывов слышали жители Чугуевского района.

Прошлой ночью воздушная тревога работала на всей территории Украины примерно с 03:00 до 04:00. Очевидец рассказал, что на севере Киева около 03:30 прогремел мощный взрыв и поднялся столб дыма. Мэр столицы Виталий Кличко дважды за ночь сообщал о взрывах, а также предупреждал о налете дронов-камикадзе и работе ПВО.