Спецоперация 22 января 2023, 23:37 Взрывы прогремели в Харькове — СМИ «Зеркало недели»: в Харькове прозвучали взрывы РИА «Новости»

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Взрывы раздались в Харькове. Над городом сработала воздушная тревога, сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Харьковская область, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в сообщении.

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Официальных комментариев властей о взрывах пока не поступало. Согласно данным онлайн-карты Минцифры Украины, воздушную тревогу объявили в пяти областях страны. Сирены включили в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Воздушная тревога в указанных регионах сработала около 20:40 по московскому времени.

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Также жителей Одесской области предупредили об экстренных отключениях света с полуночи до 08:00. Местные власти связали эти меры со значительным дефицитом в энергосистеме. При этом утром Одесскую область могут перевести к стабилизационным отключениям.

Харьков не первый раз попадает под ракетный обстрел. По Индустриальному району города 14 января выпустили четыре снаряда. После этого полностью прекратилась работа метро.