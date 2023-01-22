22 января 2023, 23:37
Взрывы прогремели в Харькове — СМИ
«Зеркало недели»: в Харькове прозвучали взрывы
Взрывы раздались в Харькове. Над городом сработала воздушная тревога, сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.
«Харьковская область, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в сообщении.
Реклама
Официальных комментариев властей о взрывах пока не поступало. Согласно данным онлайн-карты Минцифры Украины, воздушную тревогу объявили в пяти областях страны. Сирены включили в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Воздушная тревога в указанных регионах сработала около 20:40 по московскому времени.
Реклама
Также жителей Одесской области предупредили об экстренных отключениях света с полуночи до 08:00. Местные власти связали эти меры со значительным дефицитом в энергосистеме. При этом утром Одесскую область могут перевести к стабилизационным отключениям.
Харьков не первый раз попадает под ракетный обстрел. По Индустриальному району города 14 января выпустили четыре снаряда. После этого полностью прекратилась работа метро.
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Харьков
Реклама
Реклама