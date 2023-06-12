12 июня 2023, 04:34
Взрывы прогремели в Харькове — СМИ
Украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Харькове
Взрывы слышны в Харькове. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram. До этого в Харьковской области объявили воздушную тревогу, уточнило РИА «Новости».
«Взрывы раздались в Харькове», — говорится в сообщении телеканала.
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По предварительным данным, в связи с этим над городом сработала система противовоздушной обороны. Никаких других подробностей произошедшего не приводится.
В ночь на понедельник, 12 июня, сигнал воздушной тревоги звучал в Сумской и Полтавской областях Украины. Такая информация следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Отмечается, что сигналы тревоги в регионах зазвучали практически одновременно — в 02:04 и 02:05.
До этого воздушная тревога звучала в Днепропетровской области, а также подконтрольной Киеву части Запорожья.
Через некоторое время тревога зазвучала в Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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