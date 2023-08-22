Спецоперация 22 августа 2023, 21:22 Взрывы прогремели в Харькове после объявления воздушной тревоги «Зеркало недели»: в Харькове прозвучали взрывы unsplash.com

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Взрывы прогремели на северо-востоке Украины — в Харькове. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Сейчас в Харьковской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога. Сирены включали и в Одесской области. Подробностей о взрывах в Харькове пока не поступало.

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Председатель совета обороны Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул ранее заявил, что в городе произошел взрыв, сообщал RT. В результате случившегося пострадал объект энергетической инфраструктуры. Накануне воздушную тревогу объявили в Сумской области, писали «Известия».

В подконтрольном Киеву городе Запорожье ночью 22 августа раздались взрывы. За сутки 21 августа воздушную тревогу в Запорожской области объявили более 10 раз.