01 августа 2023, 23:08
Взрывы прогремели в Харькове и области
«Военная хроника»: в Харькове и Харьковской области прозвучали взрывы
Взрывы прогремели в Харькове и Харьковской области Украины. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Военная хроника». Предварительно, дроны летят со стороны Золочева и рядом с аэродромом Чугуев.
По предварительным данным, по целям активно работают дроны. Они направляются со стороны Золочева и рядом с аэродромом Чугуев.
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«Также взрывы, предположительно, в Раздольном около расположения 2315 радиотехнического батальона ВСУ», — указали в сообщении.
Через несколько минут после сообщений о взрывах в Харьковской области, появилась информация о взрывах в самом Харькове. Как отметили авторы канала, предположительно, дроны начали поражать военные объекты на севере и северо-востоке города.
«По предварительным данным, не менее двух прилетов около расположения 164-й радиотехнической бригады в Шевченковском районе», — указали в сообщении.
Сейчас в регионе звучит сигнал воздушной тревоги, следует из данных официального ресурса по оповещению населения. Также сирены работают на подконтрольных киевскому режиму частях ДНР и ЛНР.
Взрывы
Украина
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