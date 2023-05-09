09 мая 2023, 02:19
Взрывы прогремели в Харькове
Глава администрации Синегубов: в Харькове зафиксировали не менее шести прилетов
Несколько взрывов прогремели в Харькове. Глава администрации региона Олег Синегубов в Telegram-канале сообщил о шести прилетах по Харькову.
По его словам, зафиксированы попадания в Харьковском районе. Сейчас на местах работают экстренные службы. Обстрел ведется ракетами С-300, отметил Синегубов.
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Мощный взрыв прогремел в понедельник, 8 мая, в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что звуки взрыва слышали в разных районах города.
Воздушную тревогу объявили накануне вечером в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Позже сирены звучали на территории Черниговской области.
Ранее несколько взрывов зафиксировали в Харькове. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщал тогда о пяти прилетах по городу и Харьковской области. Он добавил, что один из снарядов попал в объект инфраструктуры, в результате которого начался пожар.
Взрывы
Харьков
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