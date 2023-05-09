Спецоперация 09 мая 2023, 02:19 Взрывы прогремели в Харькове Глава администрации Синегубов: в Харькове зафиксировали не менее шести прилетов Соцсети

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Несколько взрывов прогремели в Харькове. Глава администрации региона Олег Синегубов в Telegram-канале сообщил о шести прилетах по Харькову.

По его словам, зафиксированы попадания в Харьковском районе. Сейчас на местах работают экстренные службы. Обстрел ведется ракетами С-300, отметил Синегубов.

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Мощный взрыв прогремел в понедельник, 8 мая, в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что звуки взрыва слышали в разных районах города.

Воздушную тревогу объявили накануне вечером в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Позже сирены звучали на территории Черниговской области.

Ранее несколько взрывов зафиксировали в Харькове. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщал тогда о пяти прилетах по городу и Харьковской области. Он добавил, что один из снарядов попал в объект инфраструктуры, в результате которого начался пожар.