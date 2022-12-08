Спецоперация 08 декабря 2022, 22:13 Три взрыва прогремели в Харькове Klymenko Time сообщило о взрывах в Харькове РИА «Новости»

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Вечером 8 декабря в Харькове прогремели сразу три взрыва. Об этом сообщило издание Klymenko Time.

В городе также объявили воздушную тревогу в 21:52 по московскому времени. Ранее власти Украины объявили воздушную тревогу в шести областях страны.

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Сирены слышны в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях. Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольных Украине районах Херсонской и Запорожской областей, следует из данных ресурса по оповещению населения «Карта воздушных тревог».

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Российские военные наносят удары высокоточными снарядами по энергетической инфраструктуре и объектам военного управления Украины. Такое решение приняли в Минобороны РФ после террористической диверсии украинских боевиков на Крымском мосту.

Воздушная тревога объявляется в разных районах Украины практически ежедневно. В ночь на 8 декабря сирена звучала на территории Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов, которые прозвучали в городе Николаеве.