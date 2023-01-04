Спецоперация 04 января 2023, 01:00 Взрывы прогремели в городе Запорожье — Рогов Член ВГА Запорожской области Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье слышны взрывы РИА «Новости»

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Звуки взрывов слышны в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«С 23:47 в областном центре <…> слышны взрывы», — написал Рогов.

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Как отметил Рогов со ссылкой на информацию местных жителей, в городе прогремело шесть взрывов, после первых из них объявили воздушную тревогу.

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«После прилетов появилось зарево, которое видно практически из всех частей города», — уточнил он.

ВСУ в ночь на вторник, 3 января, атаковали частный сектор в поселке Пришиб к западу от города Токмак Запорожской области. Прилет, по словам Рогова, пришелся в гаражи частных домов местных жителей. В результате обстрела со стороны украинских военных жертв и пострадавших нет. Повреждения получили автомобили.

До этого Рогов сообщал о том, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили разведывательный беспилотник кустарного производства в небе над Бердянском в Запорожской области. При этой операции также никто не пострадал, и разрушений не было.