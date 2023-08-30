Спецоперация 30 августа 2023, 02:38 Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины РБК-Украина: взрывы раздались в Кривом Роге Днепропетровской области Украины Pxhere

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В ночь на 30 августа взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщило агентство РБК-Украина.

Авторы материала не привели подробностей произошедшего. Также пока не поступало комментариев по этому поводу от местных властей.

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В регионе была объявлена воздушная тревога.

Во вторник, 29 августа, взрывы раздались на Украине в административном центре Сумской области, городе Сумы. Днем в регионе объявили воздушную тревогу. Также сигнал звучал в Харьковской и Черниговской областях.

Несколькими днями ранее сообщалось о взрывах в Днепропетровске. Тогда СМИ не сообщали о пострадавших или разрушениях. В этот же день взрывы прогремели в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Местные жители за 10 минут услышали два взрыва.