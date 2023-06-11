Спецоперация 11 июня 2023, 01:38 Взрывы прогремели в Днепропетровской области — СМИ «Зеркало недели»: взрывы слышны в Днепропетровской области Соцсети

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Взрывы слышны в Днепропетровской области. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Днепр, наши корреспонденты сообщают о взрыве в пригороде», — указано в сообщении издания.

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Также сообщается о сигналах воздушной тревоги. Она звучит в Полтавской и Кировоградской областях.

В ночь на 10 июня взрывы прогремели в Одессе. Также взрывы слышали в Днепропетровской и Харьковской областях. Воздушная тревога звучала в семи областях Украины. Она сработала в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в контролируемых Киевом районах ДНР и Запорожской области.

Несколько взрывов прогремели в Одессе в ночь на субботу, 9 июня. Согласно данным украинских СМИ, в городе работала система противовоздушной обороны. За несколько часов до этого серию взрывов зафиксировали в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил член военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.