Спецоперация 19 июля 2023, 00:49 Взрывы прогремели в Днепропетровской области — СМИ Украинский телеканал ТСН: взрывы произошли в Днепропетровской области Pxhere

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Взрывы слышны в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН. Что стало их причиной не уточняется.

Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

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Сирена также звучит в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Харьковской областях и Киеве. Кроме того, сигнал воздушной тревоги объявлен в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области, ДНР и ЛНР.

В ночь на 18 июля взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины. В тот момент сигнал тревоги звучал в семи регионах Украины. В частности, воздушную тревогу объявили в Харьковской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.

Также в ночь на 18 июля на месте взрыва в Николаеве на юге Украины произошел пожар. Власти города только сообщили о «тушении возгорания на месте взрыва». Данных о причинах взрывав они не назвали. Однако, как уточнили СМИ, загорелась нефтебаза. Предварительно, огонь возник после прилетов «Гераней». В Telegram-каналах появились кадры с места пожара в Николаеве.