Спецоперация 29 ноября 2022, 00:15 Взрывы прогремели в Днепропетровске и Полтаве

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Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Днепропетровске и Полтаве. Сигналы воздушной тревоги прозвучали сразу в трех областях: Полтавской, Днепропетровской и Харьковской.

Очевидцы публикуют видео со звуками взрывов и кадрами пожара, начавшегося в Днепропетровске после попадания ракеты.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные войска успешно наступают в окрестностях Артемовска и вскоре город могут взять в окружение. Он также рассказал, что сражения начались в центре Марьинки, а на Угледарском направлении ВС РФ не допустили попытки контрнаступления ВСУ.

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Журналисты газеты The New York Times заявили, что украинские военные понесли большие потери во время битвы под Артемовском 25 ноября. За сутки ранения получили порядка 240 военных.