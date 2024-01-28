28 января 2024, 16:29
Взрывы прогремели в Днепропетровске
«Общественное»: в Днепропетровске раздался взрыв
В городе Днепропетровске произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
В Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу.
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Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале заявил о серии взрывов в Днепропетровске. Он предположил, что российские войска ударили по украинским военным объектам.
Утром 28 января взрывы также раздались в Запорожье. Об этом проинформировал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область. Украинские боевики атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, из-за ударов пострадали четыре частных домовладения, повреждения также получили линии электропередачи.
ВСУ также сбросили с беспилотников взрывные устройства в хуторе Марьино и селе Муром. Из-за атаки БПЛА в Антоновке в Грайворонском городском округе повреждения получили четыре дома.
Взрывы
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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