Спецоперация 28 января 2024, 16:29 Взрывы прогремели в Днепропетровске «Общественное»: в Днепропетровске раздался взрыв Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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В городе Днепропетровске произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

В Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу.

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Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале заявил о серии взрывов в Днепропетровске. Он предположил, что российские войска ударили по украинским военным объектам.

Утром 28 января взрывы также раздались в Запорожье. Об этом проинформировал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область. Украинские боевики атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, из-за ударов пострадали четыре частных домовладения, повреждения также получили линии электропередачи.

ВСУ также сбросили с беспилотников взрывные устройства в хуторе Марьино и селе Муром. Из-за атаки БПЛА в Антоновке в Грайворонском городском округе повреждения получили четыре дома.