Спецоперация 20 июня 2023, 03:42 Взрывы прогремели в Черкасской области в центре Украины — СМИ Украинская новостная служба «Факты»: взрывы прогремели в Черкасской области Соцсети

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Взрывы произошли в Черкасской области в центре Украины. Об этом сообщил сайт новостной службы «Факты» украинского телеканала ICTV.

В регионе зафиксирована работа системы ПВО, следует из информации Воздушных сил ВСУ.

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В Черкасской области сейчас объявлена воздушная тревога. Также, как отмечается, сигнал в настоящее время звучит на большей части территории Украины.

Серия взрывов прогремела в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что их зафиксировали около часа ночи.

Как следовало из данных официального ресурса по оповещению населения, сигнал тревоги объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. помимо этого сирены звучали в контролируемых киевским режимом районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» отразили атаки украинских солдат на Запорожском направлении. По его словам, боевики ВСУ впустую обстреляли жилой сектор, откуда ВС России перед этим эвакуировали мирных жителей.