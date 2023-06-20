20 июня 2023, 03:42
Взрывы прогремели в Черкасской области в центре Украины — СМИ
Украинская новостная служба «Факты»: взрывы прогремели в Черкасской области
Взрывы произошли в Черкасской области в центре Украины. Об этом сообщил сайт новостной службы «Факты» украинского телеканала ICTV.
В регионе зафиксирована работа системы ПВО, следует из информации Воздушных сил ВСУ.
Реклама
В Черкасской области сейчас объявлена воздушная тревога. Также, как отмечается, сигнал в настоящее время звучит на большей части территории Украины.
Серия взрывов прогремела в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что их зафиксировали около часа ночи.
Как следовало из данных официального ресурса по оповещению населения, сигнал тревоги объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. помимо этого сирены звучали в контролируемых киевским режимом районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» отразили атаки украинских солдат на Запорожском направлении. По его словам, боевики ВСУ впустую обстреляли жилой сектор, откуда ВС России перед этим эвакуировали мирных жителей.
Взрывы
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама