Взрывы прогремели ночью в трех областях Украины | 360°

08 ноября 2022, 08:26
Взрывы прогремели ночью в трех областях Украины
«Страна.ua» сообщила о взрывах в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях
Минувшей ночью взрывы произошли в трех областях Украины. Об этом говорится в сообщении украинского издания «Страна.ua».
Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях. Очевидцы сообщили, что слышали громкие хлопки и видели зарево от огня, однако более подробной информации не поступало.
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Украинские власти объявляли воздушную тревогу в четырех областях: Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской. Кроме того, звук сигнальных сирен услышали жители подконтрольной Украине части Запорожской области.
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Российские военнослужащие наносят высокоточные удары по объектам инфраструктуры на Украине. Их основной целью стали энергетические подстанции и военные сооружения. Власти ввели на Украине режим жесткой экономии электричества, во многих населенных пунктах периодически пропадает свет.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что без электричества в стране остались около 4,5 миллионов человек. Наиболее непростая ситуация в Киеве и Киевской области.
Украина
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