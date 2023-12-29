Спецоперация 29 декабря 2023, 14:45 Взрывы прогремели на военных и промышленных объектах Украины Залужный сообщил о взрывах на военных и промышленных объектах Украины Соцсети

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В ночь на 29 декабря на промышленных и военных объектах Украины прогремели взрывы. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram-канале.

По его словам, взрывы зафиксировали на объектах критической инфраструктуры. Главком Вооруженных сил Украины не привел других подробностей случившегося.

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Ночью и утром 29 декабря на всей территории страны объявляли воздушную тревогу. По данным на 12:30, сирены звучали только в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики. СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, подконтрольном украинским властям Запорожье, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Целями Вооруженных сил России на Украине являются исключительно объекты военного управления, а также связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры. За неделю ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар по украинским объектам.