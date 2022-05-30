Взрыв в Мелитополе при раздаче гумпомощи квалифицировали как теракт

Власти Мелитополя и Запорожской области квалифицировали взрыв, случившийся в центре города сегодня в 08:00, как террористическую акцию. Это «бессмысленная агония» со стороны украинского правительства, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Его комментарий появился в Telegram-канале администрации Мелитополя.

«Сегодня киевским режимом произведена террористическая акция, направленная против мирной и спокойной жизни нашего города», — подчеркнул Балицкий.

Он отметил: киевскому режиму «не дает покоя» то, что город может жить и развиваться «без „их любви и объятий“».

По данным администрации Мелитополя, взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. Пострадали двое волонтеров, которые раздают гумпомощь: 28-летняя девушка и 25-летний парень, ехавшие на работу. В мэрии также назвали происшествие «террористическим актом, направленным на дестабилизацию мирной жизни города».

На месте работают криминалисты. Пострадавшие в больнице, опасности для их жизни нет. По данным «Известий», происшествие расследует СК России.

«Это агония, бессмысленная и направленная против нашей мирной жизни. Мы будем продолжать мирно жить и развивать свою область», — сообщил Евгений Балицкий.