Взрыв в Херсоне признали терактом со стороны Украины

Взрыв в центре Херсона рядом с местным СИЗО и телевизионной вышкой является терактом со стороны Украины. Он произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель главы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.

«Украина совершила очередной теракт в Херсоне. Сегодня около 19:00 в Херсоне произошел взрыв СВУ. Взрывное устройство не содержало поражающих элементов. В результате взрыва была разрушена колонна ограждения одного из зданий. Пострадавших нет. Данный террористический акт направлен на запугивание жителей Херсона», — написала Губарева.

Вечером 30 июня в Telegram-канале ГУ МВД Херсонской области появилось сообщение о том, что в центре Херсона произошел взрыв рядом с телевышкой. По имеющимся данным, жертв и пострадавших нет.

По информации заместителя главы ВГА региона Кирилла Стремоусова, была повреждена городская инфраструктура, включая забор телевышки.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сработал взрывпакет. Подозреваемых разыскивают. На место происшествия прибыли оперативные службы.