Взрыв у медиахолдинга в Мелитополе попал на видео | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 21:39 Взрыв у медиахолдинга в Мелитополе попал на видео Силовые службы Запорожской области опубликовали кадры взрыва у медиахолдинга в Мелитополе

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Кадры с моментом взрыва у здания медиахолдинга «ЗаМедиа» в Мелитополе появились в Сети. На видео видно, что взрывное устройство сработало в припаркованной рядом со зданием машине.

В момент взрыва рядом с заминированными «Жигули» проезжала другая машина, ее задело взрывной волной. В результате у автомобиля вырвало дверь, уточнил RT.

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Член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что на кадры видеонаблюдения также попали люди, причастные к взрыву. Злоумышленников ищут по ориентировкам.

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Автомобиль около здания медиахолдинга подорвали 25 октября в 08:40. Взрывной волной на нескольких этажах здания выбило окна и межкомнатные двери.

По последним данным, в результате взрыва пострадали шесть мирных жителей, среди которых 12-летний ребенок. Глава УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков отметил, что действия украинского режима направлены против мирного населения. Телеканал «ЗаТВ» и радиостудия после произошедшего продолжили работу.

Злоумышленники применили самодельную взрывчатку, указали в Следственном комитете России. Ведомство поможет в установлении и поиске всех причастных.