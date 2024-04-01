Спецоперация 01 апреля 2024, 23:16 «Взрыв с повторной детонацией». Российские войска нанесли удар по аэропорту в Кривом Роге Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удар по аэропорту Кривого Рога РИА «Новости»

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Вооруженные силы России нанесли удар по аэропорту в Кривом Роге, в котором заметили активность ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Днепропетровской области.

«В 16:45 по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге нанесли удар, агентура сообщает о взрыве с повторной детонацией», — сообщил подпольщик.

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Лебедев отметил, что в течение дня в аэропорту наблюдалась активность ВСУ, там заметили несколько самолетов и вертолетов. Ранее о взрыве в Кривом Роге сообщил украинский телеканал.

Власти Украины забеспокоились из-за ударов новейших гиперзвуковых ракет «Циркон» российской разработки. Их невозможно обнаружить из-за специального покрытия, и они «очень быстрые».