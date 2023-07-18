Спецоперация 18 июля 2023, 02:18 Взрыв раздался в Николаеве на Украине — СМИ «Зеркало недели»: мощный взрыв раздался в Николаеве РИА «Новости»

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Взрыв прогремел в городе Николаеве на Украине. Об этом сообщило местное издание «Зеркало недели».

Других подробностей журналисты не привели. Официальных комментариев по ситуации от городских властей также не поступало.

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Также сообщалось о взрывах в Одессе. Этой информацией поделился украинский телеканал ТСН. Причина их происхождения не уточнялась.

Накануне украинские боевики предприняли неудачную попытку прорвать первую линию российской обороны на Времевском направлении, но безрезультатно. Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что около позиций российских войск ликвидировали группу диверсантов, а также отсекли пути подходов и отходов противника.

За сутки противовоздушная оборона ВС России перехватила три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS ВСУ.Также украинские военные лишились 19 беспилотников.