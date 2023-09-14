Спецоперация 14 сентября 2023, 23:33 Взрыв раздался в Киеве Украинское издание «Страна»: взрыв прогремел в Киеве Соцсети

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Похожий на взрыв звук услышали жители одного из районов Киева. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Других подробностей авторы материала не указали. Также не поступало комментариев от местных властей. По данным официального ресурса для оповещения населения, в Киеве и области не объявлялась воздушная тревога.

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В ночь на 10 сентября в Киеве прозвучало не менее шести взрывов в течение 40 минут. В украинской столице объявили воздушную тревогу. По информации киевских властей, звуки были связаны с работой сил противовоздушной обороны. Других подробностей власти города не указывали.

В тот же день, 10 сентября, агентство Reuters опубликовало кадры, на которых можно было видеть работу систем ПВО в Киеве. В частности, на одном из фото запечатлели ракету, которая вылетает из района многоэтажной жилой застройки. После публикации этих снимков представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат допустил, что работу агентства на территории Украины могут проверить.