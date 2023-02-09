Спецоперация 09 февраля 2023, 03:42 Взрыв прозвучал в Днепропетровске на Украине — СМИ «Страна.ua»: в Днепропетровске прозвучал взрыв, над городом зарево Unsplash

Читать 360tv в

В Днепропетровске на Украине прозвучал взрыв, над городом зарево. В нескольких областях страны объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Местные паблики опубликовали видео зарева над Днепропетровском, пишут, был слышен взрыв над городом.

Реклама

В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Сирены гудят в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях. Сигнал тревоги звучит на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.

Реклама

Россия начала наносить массированные высокоточные удары по украинской критической инфраструктуре 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. Воздушная тревога на Украине звучит ежедневно, сирены включают в отдельных регионах или по всей стране.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что необходимо «уничтожать объекты» на территории России, которые наносят ущерб Украине. Такое заявление он сделал вопреки заверениям министра обороны Алексея Резникова, который заверил, что западное дальнобойное вооружение, в случае поставки на Украину, не будет стрелять по территории России.