05 августа 2023, 01:42
Взрыв прозвучал на окраинах Запорожья — СМИ
«Страна.ua»: в подконтрольной Украине части Запорожской области прогремел взрыв
На окраинах города Запорожья, который сейчас находится под контролем Украины, прогремел взрыв. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».
Других подробностей не приводилось. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале, что в нескольких районах Запорожья слышали взрывы. По его словам, это связано с работой ПВО.
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Накануне взрывы прозвучали в Харьковской области. Местные власти не комментировали эту информацию. По данным официального ресурса оповещения населения страны, сирены включали в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР.
Вечером 3 августа СМИ сообщали о взрывах в Сумской области Украины. Предварительно взрывы раздались на складах с боеприпасами ВСУ.
Взрывы
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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