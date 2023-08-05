Спецоперация 05 августа 2023, 01:42 Взрыв прозвучал на окраинах Запорожья — СМИ «Страна.ua»: в подконтрольной Украине части Запорожской области прогремел взрыв РИА «Новости»

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На окраинах города Запорожья, который сейчас находится под контролем Украины, прогремел взрыв. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Других подробностей не приводилось. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале, что в нескольких районах Запорожья слышали взрывы. По его словам, это связано с работой ПВО.

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Накануне взрывы прозвучали в Харьковской области. Местные власти не комментировали эту информацию. По данным официального ресурса оповещения населения страны, сирены включали в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР.

Вечером 3 августа СМИ сообщали о взрывах в Сумской области Украины. Предварительно взрывы раздались на складах с боеприпасами ВСУ.