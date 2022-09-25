Взрыв произошел в Бердянске | 360°

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Взрыв произошел в Бердянске

«Запорожский вестник»: в Бердянске произошел взрыв

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В Бердянске произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщили представители военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«Около 12:00 в центре Бердянска прозвучал взрыв. Наемники СБУ вновь воспользовались безоболочным взрывным устройством. Разрушений и жертв нет, никто не пострадал», — рассказали они.

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По их словам, с помощью атак на подконтрольные России территории украинские власти пытаются запугать местных жителей и сорвать голосование. Представители ВГА Бердянска назвали напрасными эти нападки. Саму Украину считают государством-террористом напрасно старается.

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По их словам, местные жители уже сделали свой выбор.

«Некоторые наши граждане заплатили за него своими жизнями», — отметили они.

В качестве примера представители ВГА Бердянска напомнили о смертях других сотрудников местных новых властей. Среди них — глава городской территориальной избирательной комиссии по проведению референдума Людмила Бойко, которая погибла 16 сентября.

По данным администрации, безопасность проведения референдума обеспечивают все силовые ведомства России.

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