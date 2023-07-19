Спецоперация 19 июля 2023, 22:24 Взрыв прогремел во Львове — СМИ «Страна»: сильный взрыв прогремел во Львове РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сильный взрыв прогремел во Львове на западе Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна».

Подробности происшествия не сообщаются. Издание обратило внимание, что в области на данный момент не действует воздушная тревога.

Реклама

Официальных комментариев властей пока тоже не поступало.

Накануне ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры в Одессе. Атаку признали самой масштабной с начала СВО, о чем написал в своем Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов. Несколько взрывов горожане услышали в районе порта Черноморска.

Ранее сообщалось, что на Украине минувшей ночью объявили воздушную тревогу в семи областях. Сирены звучали в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Черниговской и Киевской областях.