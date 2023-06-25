Спецоперация 25 июня 2023, 03:15 Взрыв прогремел в Запорожье — СМИ Украинское издание «Общественное» сообщило о мощном взрыве в городе Запорожье РИА «Новости»

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Взрыв прогремел в подконтрольном Украине городе Запорожье. В настоящее время на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание «Общественное».

Подробности случившегося не приводятся. Официальных комментариев от властей пока не поступало.

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Накануне украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове. Также они прогремели в Кременчуге Полтавской области. Позже взрывы в Киеве подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Днепре и Черкасской области сработала система противовоздушной обороны.

В городе Грайворон Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом. Никто из местного населения при этом не пострадал.

Накануне ВСУ ударили ракетами по Геническу и Скадовску. По городам били британскими ракетами Storm Shadow. На место оперативно выехали врачи и спасатели для оказания экстренной помощи.