Взрыв прогремел в центре Луганска | 360°

Важное 16 сентября 2022, 11:57 Поделиться Telegram

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Viber Взрыв прогремел в центре Луганска Взрыв прогремел в здании Генпрокуратуры ЛНР, есть жертвы

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В здании Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики прогремел взрыв. Есть жертвы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он показал видео с места событий.

Взрыв произошел днем 16 сентября на третьем этаже здания на улице Коцюбинского, 3. На кадрах видно, что в нескольких окнах не осталось стекол, порваны и обгорели шторы. К месту съехались полиция и пожарные. Причина взрыва пока не известна.

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«По предварительным данным, есть жертвы», — сообщил Андрей Марочко.

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В этот же день украинские военные обстреляли правительственное здание в Херсоне в тот момент, когда в нем проходило совещание глав администраций и округов. Очевидцы рассказали о пяти ракетах американской РСЗО HIMARS, которые упали в центре города. Местные жители получили ранения, один человек погиб.

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