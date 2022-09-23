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23 сентября 2022, 07:31

Очередной взрыв прогремел в Мелитополе — власти города

Член главного совета ВГА Запорожской области Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

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Новый взрыв произошел в Мелитополе, заявил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко. В центральной части города прозвучал одиночный взрыв», — написал он.

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Данные о пострадавших и деталях нападения уточнят позднее.

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Другой взрыв произошел в Мелитополе 22 сентября. Одиночный удар произвели по Центральному рынку в первой половине дня. Пострадали три человека. Владимир Рогов назвал это терактом украинских спецслужб и связал с попыткой помешать проведению референдума о присоединении региона к России.

Кроме того, силовики предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого, которое готовила Служба безопасности Украины.

Голосование в Запорожской области проходит с 23 по 27 сентября. В нем примут участие около 500 тысяч человек. Опрос показал, что подавляющее большинство жителей поддержат интеграцию.

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