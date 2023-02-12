12 февраля 2023, 22:09
Взрыв прогремел в Днепропетровске — СМИ
«Политика страны»: взрыв прозвучал Днепропетровске, объявлена воздушная тревога
В Днепропетровске произошел взрыв, сообщил украинский Telegram-канал «Политика страны». В области объявили воздушную тревогу.
«Сообщают о взрыве в Днепропетровске. В регионе объявлена воздушная тревога. Глава Николаевской ОВА Ким сообщает о полете „шахидов“», — говорится в сообщении.
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Данные карты воздушных тревог минцифры Украины подтверждают эти данные. Сирены включились в регионе около 21:00 по московскому времени. Через некоторое время сообщили о взрыве и работе ПВО.
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В данный момент воздушную тревогу в Днепропетровской области отключили, но она сработала в других регионах — Полтавской и Харьковской областях.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия выйдет из конфликта с Украиной одной из сильнейших стран мира. По его мнению, западные страны прогадали, выступив против Российской Федерации.
Украина
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