18 февраля 2024, 18:51
Взрыв на промышленном предприятии во Львове спровоцировал пожар
Власти Львова сообщили о пожаре после взрыва на промышленном предприятии
Ранним утром 18 февраля на промышленном объекте во Львове произошел взрыв, за которым последовало возгорание. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
«Сегодня в 04:00 на промышленном объекте во Львове раздался взрыв. Начался пожар», — рассказал чиновник.
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В Полтавском районе от удара пострадал инфраструктурный объект. Он загорелся. Информацию об этом подтвердил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.
Российские военнослужащие усилили удары по промышленным и военным объектам, расположенным на территории Украины. По данным Минобороны, накануне ВС России поразили аэродромную инфраструктуру, пункты дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников в 110 районах.
За неделю российские военнослужащие нанесли 30 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
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