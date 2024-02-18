Спецоперация 18 февраля 2024, 18:51 Взрыв на промышленном предприятии во Львове спровоцировал пожар Власти Львова сообщили о пожаре после взрыва на промышленном предприятии

Читать 360tv в

Ранним утром 18 февраля на промышленном объекте во Львове произошел взрыв, за которым последовало возгорание. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Сегодня в 04:00 на промышленном объекте во Львове раздался взрыв. Начался пожар», — рассказал чиновник.

Реклама

В Полтавском районе от удара пострадал инфраструктурный объект. Он загорелся. Информацию об этом подтвердил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

Российские военнослужащие усилили удары по промышленным и военным объектам, расположенным на территории Украины. По данным Минобороны, накануне ВС России поразили аэродромную инфраструктуру, пункты дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников в 110 районах.

За неделю российские военнослужащие нанесли 30 ударов высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.