Взлет российского истребителя Су-35 показали на видео

Российский многоцелевой истребитель Су-35 успешно выполняет боевые задачи, четко уничтожая наземные цели неприятеля. Работу отечественной техники показал Telegram-канал «Звезда».

На кадрах видно, как истребитель активно набирает высоту и взмывает в небо.

После набора необходимой высоты самолет выходит на сверхзвуковую скорость и приступает к атаке на РЛС кругового обзора комплекса С-300 ВСУ. Атакующий потенциал обеспечен ракетами класса «воздух — земля», которые поражают заданную цель без входа в зону действия противника. После этого экипаж выполняет противоракетные маневры и возвращается на базу.

Ранее Минобороны рассказало о боевом подвиге старшего лейтенанта Ильи Перепелкина, который, находясь за штурвалом Су-35 в ходе спецоперации, уничтожил два украинских самолета Су-27.