Взятый в плен на Украине британский наемник рассказал о своей вербовке

Российские военные взяли в плен в Николаевской области Украины наемника из Великобритании Эндрю Хилла. Как сообщило Министерство обороны, иностранец добровольно сложил оружие. Группа, в которой он участвовал, оказалась разбита, а сам он получил ранение. Ведомство опубликовало видео с допросом пленного британца.

Хилл рассказал, что постоянно он жил в городе Плимут. После начала украинского кризиса отправился в Польшу, где сначала помогал беженцам. Потом ему предложили отправиться на Украину под предлогом, что там от него будет больше пользы.

«Они обещали, что будут платить, но денег никто не получил», — уточнил Хилл.

Границу британец пересек на автобусе. Он попал в группу, в которой было еще шесть человек. Никого из них он не знал. По его словам, им предоставляли минимум информации о происходящем, поэтому кто именно отдавал приказы, он объяснить не смог.

На вопрос военных, что бы он мог сказать другим наемникам, которые хотят поехать на Украину, Хилл ответил: «Им стоит очень сильно подумать. Нас это не касается».

Российские военнослужащие в беседе с британцем заявили, что сейчас ему ничего не угрожает. Он получит всю медицинскую помощь.

Поездка на Украину для иностранных наемников заканчивается не всегда благополучно. Сегодня стало известно, что 22-летний боец частной военной компании, американец Вилли Джозеф Кансел убит. Как сообщила журналистам мать наемника, его тело так и не нашли.