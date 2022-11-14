Спецоперация 14 ноября 2022, 16:04 Взятие в плен украинских военных в Павловке ДНР попало на видео Кадры взятия в плен украинских военных в Павловке ДНР попали в Сеть

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RT поделился в Telegram-канале кадрами взятия в плен украинских военных в Павловке российскими морпехами и бойцами тактического формирования ДНР «Каскад». Судя по видео, с новыми пленными обращались гуманно: на них никто не кричал, с ними общались твердо, но абсолютно корректно. Просьбу украинских бойцов выпить воды немедленно удовлетворили.

«Мужики, медленно выходим. Сколько вас? Давай по одному. Руки высоко держите, чтобы я видел. Первый пошел! Ложись лицом вниз, руки за голову. Второй!..» — скомандовал российский военнослужащий.

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Послышался голос: «Можно воды?». С российской стороны ответили: «Сейчас будет попить, не переживай». В кадр попал момент, когда тем, кого уже пленили, с завязанными глазами, дали попить воды из большой бутылки.

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После этого представители ВС России стали расспрашивать — опять же спокойно и без нажима, — из какой бригады были украинцы и на какие позиции их везли.

В то же время солдаты, освобожденные из украинского плена, регулярно сообщают об избиениях, издевательствах и плохом питании.

Российские войска полностью освободили Павловку в ДНР сегодня, сообщило Минобороны.