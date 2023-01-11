Спецоперация 11 января 2023, 01:58 Военкор назвал варианты ВСУ после взятия Соледара российскими войсками Военкор Коц: взятие Соледара российскими войсками заставит ВСУ сдаться или отступить РИА «Новости»

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Взятие Соледара российскими военными заставит украинскую армию отступить или сдаться. Об этом Ura.ru заявил военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц.

«Соледар находится к северо-востоку от Артемовска. Это его пригород. Захватив Соледар, российская армия получает возможность перерезать линию снабжения Бахмутской группировки ВСУ», — сказал Андрей Коц.

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По его мнению, после этого у противника не останется никакого приемлемого выхода: только сдаться или отступить. Потому что на этих территориях преимущество находится на стороне России, добавил Коц.

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Ранее стало известно, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара. По словам основателя группировки Евгения Пригожина, в центре города образовался котел, где ведутся бои. Он также пообещал опубликовать информацию о количестве пленных бойцов ВСУ 11 декабря.

Пригожин отдельно подчеркнул, что штурмовали город исключительно силами «вагнеровцев».