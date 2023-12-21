Спецоперация 21 декабря 2023, 11:23 Взятие опорного пункта ВСУ под Артемовском сняли на видео Минобороны: ивановские десантники захватили опорный пункт под Артемовском

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Штурмовые подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль очередной опорный пункт украинской армии на Донецком направлении. Он находился под Артемовском. Кадры операции показало Минобороны России.

Разведчики вычислили с воздуха местонахождение пунктов управления и техники Вооруженных сил Украины. Опорный пункт располагался к северо-западу от Артемовска. Сначала по нему ударила российская артиллерия. Ей удалось подавить основные огневые средства и сорвать систему управления. Затем к бою подключились операторы FPV-дронов.

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Решающий удар нанесли штурмовые подразделения ивановских десантников. Они атаковали с нескольких направлений, захватили позиции ВСУ и зачистили весь опорный пункт. Минобороны сообщило, что выжившие украинские военные сбежали, бросив раненых сослуживцев.

В боях под Артемовском применили переносные противотанковые ракетные комплексы «Фагот». С их помощью уничтожили защищенную огневую точку ВСУ.