21 декабря 2023, 11:23
Взятие опорного пункта ВСУ под Артемовском сняли на видео
Минобороны: ивановские десантники захватили опорный пункт под Артемовском
Штурмовые подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль очередной опорный пункт украинской армии на Донецком направлении. Он находился под Артемовском. Кадры операции показало Минобороны России.
Разведчики вычислили с воздуха местонахождение пунктов управления и техники Вооруженных сил Украины. Опорный пункт располагался к северо-западу от Артемовска. Сначала по нему ударила российская артиллерия. Ей удалось подавить основные огневые средства и сорвать систему управления. Затем к бою подключились операторы FPV-дронов.
Реклама
Решающий удар нанесли штурмовые подразделения ивановских десантников. Они атаковали с нескольких направлений, захватили позиции ВСУ и зачистили весь опорный пункт. Минобороны сообщило, что выжившие украинские военные сбежали, бросив раненых сослуживцев.
В боях под Артемовском применили переносные противотанковые ракетные комплексы «Фагот». С их помощью уничтожили защищенную огневую точку ВСУ.
Минобороны РФ
ДНР
Видео
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
Реклама
Реклама