Эксклюзив 20 декабря 2022, 13:49 Взятие Артемовска взломает оборону ВСУ под Донецком Политолог Михайлов: взятие Артемовска откроет прямую дорогу на Славянск и Краматорск РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделения ВСУ начали применять тактику выжженной земли в Артемовске (Бахмуте), целенаправленно уничтожая объекты инфраструктуры. Бои за город продолжаются, его взятие поможет российским военным взломать оборону украинской армии под Донецком, заявил в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов.

«Взятие Бахмута чрезвычайно важно для решения задач специальной военной операции. Прежде всего, освобождение этого города открывает прямую дорогу на Славянск и Краматорск, также укрепляет Северодонецкое и Лисичанское направления», — пояснил эксперт.

Реклама

Оценивая действия ВСУ, Михайлов указал, что украинские формирования прекрасно понимают стратегическую значимость города и ежедневно направляют в этот район новые подразделения. Ранее стало известно, что туда послали почти тысячу украинских мобилизованных, у которых нет никакого опыта ведения боевых действий.

Реклама

«А мы их перемалываем. Тяжелейшие бои уже идут несколько месяцев. Были заявления, что уже частично зашли на территорию Бахмута, но бои продолжаются. И мы видим, что украинские военные не жалеют своих мирных граждан», — добавил собеседник «360».

Михайлов пояснил, что ВСУ позволяют себе прикрываться мирным населением, организуют боевые позиции, находятся едва ли не в каждом доме, создают укрепления едва ли не в каждом гараже или ангаре.

«Они восемь лет готовили оборонительную территорию в Бахмуте. Они знали, что подобное произойдет, и готовились. Многие эксперты полагают, что город возьмут через пару месяцев. Но, возможно, это будет и раньше», — не исключил политолог.

По мнению Михайлова, власти Украины возлагают большие надежды на город, потому что после его взятия российские военные фактически взломают всю линию обороны ВСУ под столицей ДНР и погонят вооруженные формирования противника.

«По оценкам экспертов, мы решим задачу с разгромом украинских войск под Донецком через четыре-пять месяцев. Время покажет», — заключил специалист.