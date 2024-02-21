Спецоперация 21 февраля 2024, 11:34 Взяли высоту и зачистили микрорайон. Боец — о подвиге в Авдеевке Получивший госнаграду боец с позывным Бес рассказал об освобождении Авдеевки РИА «Новости»

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Освободившим Авдеевку российским военнослужащим вручили госнаграды. Командир взвода 90-й танковой дивизии Центрального военного округа с позывным Бес заявил, что его бойцы взяли важную высоту и зачистили микрорайон. Об этом сообщили «Известия».

«Получили боевой приказ, выдвинулись в район Авдеевки, захватили господствующую высоту, террикон, установили там свои знамена и пошли дальше в направлении населенного пункта. Зачистили девятый микрорайон», — сказал он.

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Во время операции, по словам военнослужащего, пленили двух украинских солдат. Они сдались без боя.

Замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил солдатам 90-й танковой дивизии 15 орденов Мужества. Награждение прошло на передовой. Начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны Валерий Герасимов поздравил военнослужащих в командном пункте группировки войск «Центр». Он вручил ордена Мужества и медали «За отвагу».