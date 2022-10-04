«Взял все самое необходимое». Житель Балашихи рассказал, как готовился к мобилизации | 360°

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«Взял все самое необходимое». Житель Балашихи рассказал, как готовился к мобилизации

Мобилизованный житель Балашихи рассказал, что возьмет с собой на службу

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Евгений Мацко пришел к военкомату в городском округе Балашиха. Ему пришла повестка, и он уже готов отправиться на учения, чтобы потом защищать Родину. Мужчина рассказал «360» о своем настрое и о том, что взял с собой.

По его словам, повестка ему пришла утром 30 сентября.

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«Настрой нормальный. [Поедем] на учения — обучимся. Служил давно — 11 лет назад.

Служил во Внутренних войсках МВД РФ. Командир стрелкового отделения», — рассказал он.

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На учения он отправится вместе со своими знакомыми.

«Взял все только самое необходимое. Потому что неизвестно — может, в поле спать придется, может — окопе», — добавил Мацко.

Он взял с собой спальник, сапоги, теплые вещи, лекарства. Родители переживают, но мужчина их успокаивает.

«Вернемся живыми, здоровыми», — заверил он.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В Московской области она сейчас идет полным ходом. Ранее один из офицеров заявил «360», что защищать Родину — это его долг.

Частичная мобилизация в РФ

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