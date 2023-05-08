Спецоперация 08 мая 2023, 21:14 «Вживую пока не видели». Пригожин оценил поставки боеприпасов в Артемовск Пригожин заявил о продвижении «вагнеровцев» на 130 метров в Артемовске РИА «Новости»

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о продвижении штурмовых групп на 130 метров в Артемовске (украинское название — Бахмут). В сообщении, опубликованном пресс-службой Пригожина, говорится, что группы начали получать боеприпасы, но «вживую пока не видели».

«Сегодня максимальное продвижение групп составило 130 метров. Занято в общей сложности 15 000 квадратных метров. Под контролем противника остается 2,36 квадратных километра, приблизительно», — сообщил бизнесмен.

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Он отметил, что группы «Вагнера» движутся вперед и будут продолжать движение.

«Бои ожесточенные, группы двигаются вперед и будут продолжаться. Боеприпасы, по предварительным данным, начали получать. Вживую пока не видели», — сказал Пригожин.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские войска продолжают зачищать Артемовск. Штурмовые отряды ликвидируют противника в западной части города. Между тем, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отметил, что ВСУ уже начали свое контрнаступление.